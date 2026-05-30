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Liverpool, ufficiale l’addio di Slot. Chi sarà nuovo allenatore?

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Arne Slot non è più l’allenatore del Liverpool, chi sarà il nuovo tecnico dei Reds? Oggi, sabato 30 maggio, il club inglese ha annunciato la separazione con Slot, arrivato due anni fa che è riuscito a conquistare il titolo in Premier League alla prima stagione salvo poi non riuscire a confermarsi, chiudendo l’ultima stagione al quinto posto, valso l’accesso alla prossima Champions League. 

Una scelta dovuta anche a una situazione complicata nello spogliatoio del Liverpool, che in stagione ha vissuto il ‘caso Salah’, e un rapporto con i tifosi e l’ambiente mai decollato. A comunicare l’addio dell’ex allenatore del Feyenoord è stato lo stesso Liverpool con un comunicato ufficiale: “Il Liverpool FC può confermare che Arne Slot lascerà il suo ruolo di allenatore con effetto immediato e che il processo per nominare un successore è in corso”, hanno scritto i Reds sui propri canali social, “lascia il club con un titolo di Premier League e a lui va la nostra più profonda gratitudine e apprezzamento”. 

Ma chi sarà il nuovo allenatore del Liverpool? Tanti i nomi che stanno circolando in Inghilterra. Il primo nome sul taccuino della dirigenza dei Reds è quello di Andoni Iraola, tecnico spagnolo che ha portato il Bournemouth a una storica qualificazione in Europa League e seguito anche dal Milan. Da tenere in considerazione il nome di Xabi Alonso, ex leggenda ad Anfield Road e libero dopo la disastrosa parentesi sulla panchina del Real Madrid. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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