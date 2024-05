Londra, spari contro ristorante: bambina di 9 anni in fin di vita

(Adnkronos) – Una bambina di nove anni è in fin di vita dopo che un uomo a bordo di una moto ha sparato contro lei e la sua famiglia mentre erano a cena in un ristorante a est di Londra. Secondo quanto riporta la polizia londinese citata da Sky news, la bambina ''sta lottando tra la vita e la morte''. Oltre a lei sono rimasti feriti tre uomini di 26, 37 e 42 anni che si trovavano fuori dal ristorante. Le loro ''condizioni sono stabili'' anche se uno di loro ha ferite che "potenzialmente potrebbero cambiargli la vita". La polizia ritiene che la bambina non conoscesse i tre uomini feriti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)