Lukaku è pronto per il Napoli: cori a Villa Stuart per le visite mediche

(Adnkronos) – Romelu Lukaku è quasi un giocatore del Napoli. Il belga, che ritroverà in azzurro Antonio Conte dopo lo scudetto vinto con l’Inter nel 2021, è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche ed è stato accolto dall’entusiasmo di tantissimi tifosi partenopei. Lukaku, che in Italia oltre alla maglia nerazzurra ha vestito anche quella della Roma nella passata stagione, dovrebbe firmare un contratto che lo legherà al Napoli fino al 30 giugno del 2027. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)