Luna Rossa oggi sconfitta, ora conduce 4-2 in semifinale Louis Vuitton Cup

(Adnkronos) – Luna Rossa sconfitta oggi da American Magic nella sesta regata della semifinale della Louis Vuitton Cup 2024. In una sfida caratterizzata da condizioni meteo estremamente variabili, Luna Rossa viene squalificata quando lo svantaggio rispetto ai rivali è già incolmabile. La barca italiana, al secondo k.o. di fila, conduce 4-2 nella serie al meglio delle 9 regate: manca sempre una vittoria per approdare in finale. La finale della Louis Vuitton Cup si disputerà al meglio delle 13 regate: bisogna vincerne 7 per volare all’America’s Cup e sfidare New Zealand, campione in carica. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)