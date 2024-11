Lunghe file per Nova, oggi risultati e chiusura della Costituente M5S

(Adnkronos) – Il grande giorno in cui verranno svelati i risultati dei quesiti sottoposti al voto della base dal Movimento 5 stelle è arrivato, e l’entusiasmo è tanto. Al Palazzo dei Congressi di Roma, per la seconda e ultima giornata di Nova, la kermesse che chiude l’Assemblea costituente M5S, la coda per l’entrata è lunghissima, sintomo di grande partecipazione da parte degli iscritti. “La Costituente è per noi un momento fondamentale. Abbiamo già raggiunto il quorum su una consultazione che riguardava diversi quesiti. Ora vedremo le traiettorie che prenderemo per i prossimi quindici anni. Rivendichiamo quanto fatti negli scorsi, ma ogni processo vero ha bisogno di aggiornarsi, e noi lo stiamo facendo. Grillo è stato fondamentale per noi e abbiamo il massimo rispetto per lui. Nessuno sta facendo un ‘grillicidio’, quella che si sta di discutendo è la figura del Garante. Il Movimento può dare un contributo fondamentale al campo progressista. Ricordo che grazie a noi il PD ha cambiato idea sia sul reddito di cittadinanza, sia sul salario minimo”, sottolinea intanto ad Agorà Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)