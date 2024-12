M5S, voto bis boccia Grillo. Conte: “Voltiamo pagina”

(Adnkronos) –

La seconda votazione del Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte, richiesta da Beppe Grillo, conferma oggi 8 dicembre l’esito della prima consultazione: la figura del garante sarà eliminata, a esprimersi a favore dell’opzione l’80,56% dei votanti. Alla consultazione hanno partecipato 58.029 persone, ovvero il 64,90% della base e circa 4mila in più rispetto alla prima consultazione del 21-24 novembre. La base del M5S conferma anche il voto sulla procedura per la modifica del simbolo con l’84,91% dei voti favorevoli. In questa maniera, il presidente potrà proporre un cambiamento con l’approvazione del Consiglio nazionale e del voto degli iscritti. “Ora voltiamo pagina, andiamo avanti con grande forza”, dice Conte. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)