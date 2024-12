Maltempo sull’Italia, allerta arancione in Sardegna: scuole chiuse a Cagliari

(Adnkronos) – Ancora maltempo sull’Italia. Piogge e temporali, nel corso della giornata di oggi, colpiranno in particolar modo la Sicilia e la Sardegna dove l’allerta meteo è arancione. Per questo motivo le scuole di ogni ordine e grado a Cagliari resteranno chiuse. Il bollettino meteorologico prevede precipitazioni sulla Sardegna meridionale e orientale. Sono possibili anche rovesci o temporali localmente di forte intensità nelle medesime aree geografiche, con cumulati che potrebbero raggiungere valori molto elevati. La probabilità di eventi di forte intensità risulta inferiore nel settore nordorientale dell’isola. La durata del fenomeno è stimata almeno fino alla tarda serata del 12 dicembre. “In considerazione dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per giovedì 12 dicembre 2024 e delle indicazioni emerse nel corso della riunione del Centro operativo comunale (Coc), il sindaco (di Cagliari, ndr) Massimo Zedda ha emanato l’ordinanza n. 119/2024” che prevede: “La chiusura dalle 6 alle ore 18, di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, comprese le sedi universitarie, degli asili nido, dei parchi e dei cimiteri, ferma restando per questi ultimi l’agibilità per le attività di ricezione delle salme e di Polizia Mortuaria. La chiusura al pubblico della piscina di Terramaini, i cui parcheggi saranno a disposizione dei residenti nelle vie a rischio inserite nel piano per il rischio idrogeologico di Pirri. Inoltre, demanda ai dirigenti comunali la facoltà di autorizzare i propri dipendenti alla prestazione dell’attività lavorativa in smartworking o a valutare l’applicazione di altri istituti contrattuali ivi comprese le ferie”. “Le cittadine i cittadini sono inviati a evitare al massimo gli spostamenti, in particolare modo i pendolari e a tenere libere le strade di accesso ai presidi ospedalieri. Così pure tutti i responsabili di uffici e attività in qualunque modo aperte al pubblico, per evitare al massimo gli spostamenti, ad adottare ogni misura cautelare di autoprotezione per evitare danni a persone e/o cose”, si sottolinea. . L’allerta gialla per rischio idraulico, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile, riguarda: la Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale); rischio temporali sempre in Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale), Sardegna (Bacini Flumendosa – Flumineddu, Campidano, Iglesiente) e Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico); Per rischio idrogeologico Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale), Sardegna (Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso), Sicilia (Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)