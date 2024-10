Maltempo, tracimati torrenti e canali nel Pisano: 15 persone messe in salvo

(Adnkronos) – Toscana ancora flagellata dal maltempo. Nella notte una violenta precipitazione nel Pisano ha causato l’esondazione di torrenti e canali con l’acqua che ha invaso strade e abitazioni. Colpiti i comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. Una quindicina di persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco dopo essere salite sui tetti delle auto, alcune trascinate via dall’acqua. Al lavoro nei territori 5 squadre dei vigili del fuoco e tre squadre specializzate in soccorso alluvionale. Sono iniziate le operazioni di svuotamento dell’acqua che ha invaso molte abitazioni. Sul posto presente anche il personale dei Comuni interessati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)