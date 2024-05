Manchester City vince la Premier League

(Adnkronos) – Il Manchester City batte il West Ham per 3-1 nella 38esima e ultima giornata della Premier League e si conferma campione d'Inghilterra per il quarto anno consecutivo. La formazione allenata da Guardiola chiude con 91 punti, 2 in più dell'Arsenal a cui non serve il successo per 2-1 contro l'Everton. Il City completa l'opera con la vittoria decisiva firmata dalla doppietta di Foden (2' e 18') e dal gol di Rodri (59'). Per il West Ham, a segno Kudus (42'). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)