Mangia biscotti ma dentro c’è un topo morto: ricoverata sotto choc

(Adnkronos) – Una coppia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ha trovato in una confezione di wafer acquistata in un supermercato una parte di una carcassa di un topo morto. La donna è stata ricoverata in ospedale per lo shock. Entrambi infatti, marito e moglie, si sono accorti che qualcosa non andava dopo aver mangiato piccole porzioni del dolce. L’odore era sgradevole. Poi l’amara sorpresa. Sull’episodio indagano i carabinieri del Comando provinciale e della Compagnia di Francavilla fontana in collaborazione con i Nas (Nuclei antisofisticazioni sanità). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)