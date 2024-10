Manovra, Giorgetti: “Non ci saranno più tasse, tagli per ministeri ed enti pubblici”

(Adnkronos) – ”Sicuramente non ci saranno più tasse. Il cuneo fiscale diventerà strutturale”. Lo ha affermato oggi, 12 ottobre, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della ‘Festa del Foglio’ a Firenze. ”Il sacrificio vuol dire che alcune spese vanno tagliate per ministeri ed enti pubblici. Dovremo rinunciare a qualche programma che non dà utilità – ha spiegato Giorgetti – e tagliare le spese inutili. Se non lo faranno, il ministro che deve fare la parte del cattivo lo farà”. ”Gli interessi sul debito – ha ricordato il ministro – pesano su tutti gli italiani e le imprese e noi dobbiamo cercare di abbassare il debito”. Giorgetti ha anticipato quindi che “ci stiamo muovendo per incentivi fiscali a chi vuole restare al lavoro. Ci sono persone che preferiscono lavorare che andare in pensione”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)