Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Mara Venier, il marito Nicola Carraro compie gli anni: la dedica e la festa

“Buon compleanno amore mio”. Con queste parole Mara Venier ha celebrato sui social il compleanno del marito, Nicola Carraro che ieri, domenica 1 febbraio, ha compiuto 84 anni.  

Per l’occasione, la conduttrice di ‘Domenica In’ ha organizzato una festa a sorpresa con gli amici e i colleghi che nell’ultimo anno sono stati vicino alla coppia.  

Per Nicola Carraro si è trattato di un compleanno particolarmente significativo, al termine di un periodo segnato da alcuni problemi di salute. Negli scorsi mesi, il produttore si era mostrato in carrozzina sui social, spiegando di aver subito “una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso”, che lo avevano costretto a un lungo periodo di convalescenza. 

Inoltre, in una recente intervista rilasciata a ‘Chi’, Carraro ha inoltre rivelato di aver rischiato la vita in seguito a una pancreatite acuta scatenata da un farmaco assunto per una cura dimagrante. Carraro ha definito il suo ultimo anno come un vero “calvario”: “Tre settimane ricoverato. Con Mara che faceva avanti e indietro da Roma”. 

