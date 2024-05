(Adnkronos) – Il campione olimpico Marcell Jacobs ha chiuso i 100 metri al quarto posto con il crono di 10.03 il meeting di Oslo, migliorando sensibilmente il tempo di Ostrava. La gara è stata vinta dal sudafricano Simbine in 9.94 davanti al giapponese Sani Brown in 9.99 e al camerunense Eseme in 10.01. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)