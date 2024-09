Mare fuori 5, nuovi personaggi e faide tra clan: uscita e anticipazioni

(Adnkronos) –

Grande attesa per la stagione 5 di ‘Mare Fuori’, la serie di successo ambientata nell’Ipm di Napoli. Mentre le riprese proseguono a ritmo serrato, con termine previsto per ottobre, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulla trama. Secondo quanto appreso da Adnkronos, la nuova stagione vedrà l’arrivo di nuovi detenuti provenienti dal nord Italia pronti a sconvolgere gli equilibri all’interno del carcere minorile partenopeo. Il loro obiettivo: dare vita a un nuovo traffico di stupefacenti, incentrato presumibilmente sulle cosiddette ‘nuove droghe’. La trama si potrebbe concentrare quindi su una faida tra clan del nord e del sud, quest’ultimo guidato da Rosa Ricci (Maria Esposito), che avrà un ruolo ancora più centrale nella prossima stagione. Il personaggio di Rosa, infatti, si troverà anche ad approfondire la conoscenza con la madre, Maria Ricci (interpretata da Antonia Truppo) che il padre le aveva fatto credere di essere morta. Con l’uscita di scena di Carmine (Massimiliano Caiazzo), Edoardo (Matteo Paollo), Crazy J (Clara Soncini) e Kubra (Kyshan Wilson), altri personaggi avranno modo di emergere. Tra questi, Carmela (Giovanna Sannino) godrà di maggiore spazio narrativo. Non mancheranno i ritorni: tra questi, quello di Luna (Marina Gambardella), il personaggio transgender che nella terza stagione aveva intrecciato una relazione con Milos. Quanto alla data di uscita della quinta stagione ancora nessuna notizia ufficiale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)