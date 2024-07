Maria Latella da settembre su Rai3: “dopo 20 anni di Sky torno dove tutto è cominciato”

(Adnkronos) – “Dopo 20 anni di Sky, che è stato un lungo ‘love affaire’, mi è capitata una cosa che non avrei mai immaginato: tornare sulla stessa rete nella quale tutto è cominciato”. A dirlo all’Adnkronos è Maria Latella, che parla del suo ritorno in Rai con ‘A casa di Maria Latella’, in onda il martedì in seconda serata su Rai 3 dal 10 settembre. Un house talk dove la padrona di casa offrirà ai suoi ospiti molti spunti di discussione su temi di politica, economia, attualità e cultura. “Da un lato ho pensato ad un gioco del destino – spiega la giornalista- dall’altro che tutta la mia vita professionale è stata costellata di sfide. Sono andata a Sky quando era appena nata e tutti pensavano non avrebbe avuto futuro, invece lo ha avuto eccome, ho lasciato il Corriere della Sera e tutti mi dicevano ‘sei pazza’ per andare a dirigere ‘Anna’ e tutti mi dicevano ‘sei pazza’, invece è stata un’esperienza molto bella e formativa, ho imparato tantissimo”.

Il format Rai "sarà lo stesso ma ci sarà qualche elemento di novità -aggiunge ancora la giornalista- Gli ospiti ancora non posso anticiparli perché siamo in fase di esplorazione, ma la caratteristica sarà sempre quella di mettere insieme cose diverse tra di loro, sorprendendo il pubblico". Latella ricorda "Veronica Lario che parla di intelligenza artificiale, Emma Marcegaglia che tratta temi di energia discorrendo con un attore, Carlo Verdone che racconta le sue esperienze alla stazione". La speranza, conclude la conduttrice – è che il pubblico della seconda serata di Rai3 si diverta".