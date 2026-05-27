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Mario Sechi sotto tutela per le minacce degli anarchici

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Mario Sechi è sotto tutela da settimane a garanzia della sua sicurezza. Il direttore di ‘Libero’ è stato autore di alcuni editoriali sulla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti in un’esplosione mentre fabbricavano un ordigno artigianale. Sechi ha ricevuto manifestazioni di solidarietà da esponenti delle istituzioni. “Tentare di intimidire la stampa significa provare a colpire un presidio fondamentale delle nostre istituzioni democratiche. Al direttore di Libero Mario Sechi va la solidarietà mia personale e del Senato della Repubblica per le minacce ricevute dagli anarchici”, afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sui social. 

“Rivolgo la mia vicinanza al direttore di Libero, Mario Sechi, destinatario di gravi minacce che meritano una condanna netta e senza ambiguità. Colpire un giornalista attraverso intimidazioni e violenze verbali significa colpire uno dei presìdi essenziali della vita democratica. La libertà di informazione e il pluralismo delle idee costituiscono valori irrinunciabili che devono essere tutelati con determinazione”, dice dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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