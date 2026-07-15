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Marito Roccella, ricerche senza sosta: nel lago di Vico sommozzatori da Taranto, Roma e Reggio Calabria

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Ancora nessuna traccia di Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno nel lago di Vico. Da oltre due settimane le ricerche proseguono ininterrotte con squadre specializzate provenienti da tutta Italia impegnate in una ‘staffetta’ che, però, sinora non ha dato esito positivo. Sul campo oggi, mercoledì 15 luglio, ci sono i nuclei di sommozzatori provenienti da Taranto, Roma e Reggio Calabria, insieme a loro una moto d’acqua con soccorritori acquatici di Viterbo e un’unità di comando locale dislocata sul posto per il coordinamento dell’intervento. Le operazioni, che vedono l’impegno anche di personale dell’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, restano complesse a causa della scarsa visibilità dello specchio d’acqua già a pochi metri di profondità.  

Una condizione che rende indispensabile l’utilizzo di strumentazione di ultima generazione in grado di mappare l’area e rilevare ogni elemento utile alle ricerche. Cavallari, 84 anni, sabato 27 giugno era in gita sul lago insieme alla moglie quando si è tuffato dalla barca. Da quel momento, però, non è più riemerso. Ieri un lungo applauso e una standing ovation bipartisan ha accolto l’ingresso in aula della ministra Roccella in occasione della seduta notturna sulla legge elettorale. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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