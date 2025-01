Mattarella riceve Zelensky: “Costante e inalterato sostegno a Ucraina”

(Adnkronos) – Dopo l’incontro di ieri con Meloni, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Presente anche il viceministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. “Sono lietissimo di accoglierla nuovamente al Palazzo del Quirinale: lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anch’io le confermo la determinazione dell’Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all’Ucraina contro l’aggressione della Federazione Russa”, ha affermato Mattarella ricevendolo al Quirinale. “Lo facciamo per l’amicizia che lega Ucraina a Italia – ha aggiunto il Capo dello Stato -, per il rispetto delle regole della convivenza internazionale, contro la pretesa di imporre con le armi la volontà ad un altro Paese, ad un altro Stato. Lo facciamo per la sicurezza dell’intera Europa. Quindi lei signor Presidente è il benvenuto in Italia e a Roma”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)