Medio Oriente, Usa inviano rinforzi: navi da guerra e jet per difendere Israele

(Adnkronos) – L’esercito statunitense schiererà ulteriori aerei da combattimento e navi da guerra in Medio Oriente, sullo sfondo delle crescenti tensioni nella regione in seguito all’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran. Lo ha annunciato il Pentagono, dopo che l’Iran e i suoi alleati regionali hanno minacciato un attacco a Israele come rappresaglia. Nel corso di una telefonata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu il presidente Usa Joe Biden “ha ribadito il suo impegno per la sicurezza di Israele contro tutte le minacce provenienti dall’Iran”, ma avrebbe intimato con fermezza a Bibi di “smetterla di aumentare le tensioni nella regione e muoversi immediatamente verso un accordo sugli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza”. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha ordinato al gruppo d’attacco della USS Abraham Lincoln di sostituire il gruppo d’attacco della USS Theodore Roosevelt, attualmente operativo nel Golfo di Oman, secondo una dichiarazione della vice addetta stampa del Pentagono Sabrina Singh. Inoltre, cacciatorpediniere e incrociatori in grado di abbattere missili balistici saranno inviati anche in Medio Oriente e nel Mar Mediterraneo. La dichiarazione non dice quali navi da guerra sono state inviate, ma due cacciatorpedinieri statunitensi nel Mar Mediterraneo orientale hanno preso parte all’intercettazione della raffica di attacchi lanciati dall’Iran contro Israele ad aprile. Austin ha anche ordinato l’invio di uno squadrone di caccia nella regione, ha affermato Singh. Si tratta forse del più grande spostamento di forze armate statunitensi nella regione dai primi giorni della guerra di Gaza, quando il Pentagono inviò due gruppi di portaerei verso il Medio Oriente in un monito molto pubblico ai gruppi militanti regionali di non espandere i combattimenti. Dopo gli assassinii consecutivi di Haniyeh mercoledì e del comandante supremo di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut la sera prima, i diplomatici internazionali si sono mossi per scongiurare una guerra regionale a tutti gli effetti. Le crescenti tensioni hanno spinto una lista crescente di grandi compagnie aeree a cancellare i voli per Tel Aviv o Beirut, tra cui Ita, Lufthansa, Delta e Air India. Venerdì la Francia ha esortato i suoi cittadini a lasciare l’Iran e Cipro ha affermato di aver ampliato i piani per supportare un’evacuazione su larga scala dalla regione se la guerra si fosse estesa. La nazione insulare ha aiutato decine di migliaia di persone ad andarsene durante la guerra del 2006 tra Israele e Hezbollah. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)