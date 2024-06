Medvedev: “L’Ucraina è governata da Stati Uniti e Nato”

(Adnkronos) – "A questo punto, l'Ucraina è completamente controllata, governata e sponsorizzata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati della Nato". A dichiararlo il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, commentando le osservazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz secondo cui Kiev è "forte e non può essere messa in ginocchio". "Che cos'è l'Ucraina? L'attuale Ucraina è una sorta di dominio – si legge sulla Tass – che è direttamente governato dagli Stati Uniti e dai Paesi della Nato. L'hanno sostenuta" , ha detto Medvedev aggiungendo che Scholz dovrebbe pentirsi davanti agli ucraini “per le sue menzogne sulla vittoria imminente”, per “aver portato gli ucraini alla distruzione” e per “la rinascita del nazismo”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)