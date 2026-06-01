“Meghan ha detto a Harry che deve occuparsi di più delle finanze di famiglia”, la rivelazione

(Adnkronos) – Meghan Markle avrebbe chiesto al Principe Harry di “assumersi maggiori responsabilità finanziarie”. Lo ha detto una fonte anonima al programma di Rob Shuter ‘Naughty But Nice’, secondo cui sono emerse preoccupazioni circa la capacità del Duca e della Duchessa di Sussex di mantenersi autonomamente. La fonte ha affermato: “Meghan ha finalmente detto a Harry che deve fare di più dal punto di vista finanziario. È lei che si occupa degli affari, gestisce il marchio e pensa al futuro”. Da quando si è ritirata dagli impegni reali a tempo pieno, Meghan ha sviluppato il marchio di lifestyle ‘As Ever’, mentre fonti interne suggeriscono che Harry rimanga concentrato sul lavoro di beneficenza, inclusi gli Invictus Games. La stessa fonte ha affermato che Harry continua ad affrontare la vita come un membro della famiglia reale e prediligendo lavori che abbiano uno scopo diverso da quelli economici, mentre Meghan si interroga su come vengano finanziate tutte le sue attività.

Intanto, secondo una fonte vicina alla famiglia, Thomas Markle, il padre di Meghan con cui la figlia non ha più rapporti da molto tempo, avrebbe confidato agli amici di essere pronto a risposarsi, per la terza volta. A 81 anni, si è innamorato dell’infermiera filippina Rio Caneda, che ha 46 anni, 35 anni meno di lui e solo due anni più della Duchessa di Sussex, che diventerebbe la sua figliastra. Una fonte ha rivelato all’Express: “Thomas mi ha detto che la sposerebbe all’istante e sta dicendo al resto della famiglia di essere più felice di quanto avrebbe mai potuto immaginare al pensiero di trascorrere il resto della sua vita con Rio”. I due si sono incontrati in un ospedale di riabilitazione a Cebu City, nelle Filippine, dopo l’intervento chirurgico d’urgenza a cui Markle si è sottoposto lo scorso dicembre per l’amputazione della gamba sinistra.

Dopo il divorzio dalla seconda moglie, Thomas Markle e la madre di Meghan hanno condiviso l’affido della figlia fino a quando lei non è andata all’università e in seguito ha intrapreso la carriera di attrice a Hollywood. In un’intervista congiunta con la nuova compagna, il padre della Duchessa ha affermato: “Non capisco ancora perché Meghan mi ignori completamente”. Ad oggi, non ha ancora conosciuto suo genero, il principe Harry, sposato con Meghan da otto anni, né i suoi nipoti, il principe Archie, di sette anni, e la principessa Lilibet, che fra qualche giorno compirà cinque anni.

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