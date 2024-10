Melania Trump e re Carlo sono amici di penna da anni: la rivelazione dell’ex first lady

(Adnkronos) –

Melania Trump ha rivelato di essere amica di penna di re Carlo, con il quale condivide una “corrispondenza continua” dopo il loro primo incontro avvenuto nel 2005. L’inaspettata amicizia tra il sovrano e la moglie di Donald Trump è stata rivelata nel libro di memorie dell’ex modella ‘Melania: A Memoir’, recensito dal New York Times e che uscirà alla fine del mese. L’ex First Lady, 54 anni, racconta che, dopo il primo incontro con Carlo a New York nel 2005, i due si sono rivisti nel 2019 durante una visita di Stato nel Regno Unito, quando Donald Trump era alla Casa Bianca. E’ stato un “assoluto piacere riprendere i contatti con re Carlo” nel 2019, scrive la signora Trump. “Quella volta abbiamo avuto un’interessante conversazione sul suo profondo impegno per la salvaguardia dell’ambiente”. L’autobiografia racconta l’infanzia di Melania Trump in Slovenia, il successivo lavoro come modella e la sua relazione con Donald Trump, che l’ha vista diventare la seconda first lady in assoluto a nascere fuori dagli Stati Uniti. Sembra che anche Trump, in corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca, abbia un buon rapporto con la famiglia reale e che re Carlo gli abbia scritto una lettera dopo il fallito tentativo di assassinio di luglio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)