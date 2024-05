Meloni a De Luca: “Sono quella str..za, come sta?” – Video

(Adnkronos) – "Presidente De Luca, quella str..za della Meloni, come sta?". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è presentata al governatore campano Vincenzo De Luca arrivando a Caivano per l'inaugurazione del centro sportivo. Il presidente dem, protagonista di vari scontri con l'esecutivo ed attacchi alla premier, rimane sorpreso e risponde con un semplice "benvenuta, bene di salute". La premier si è rivolta a De Luca con sguardo freddo, senza accennare ad alcun sorriso. Poi è passata subito avanti, fermandosi a salutare altre autorità presenti alla cerimonia di taglio del nastro. Poco dopo, intervenendo dal palco allestito per l'occasione, Meloni non ha mancato di 'pungere' il governatore: "Voglio dire senza polemica al presidente della Regione Campania De Luca, che ieri parlava di questa giornata come di una passeggiata del governo, che se tutte le volte che la politica passeggia portasse questi risultati – ha detto -, avremmo sicuramente una politica più rispettata da parte dei nostri cittadini. Quindi continueremo a passeggiare e a portare risposte, perché è quello che fa una politica seria". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)