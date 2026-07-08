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Meloni al vertice Nato, la premier nella foto di gruppo e l’arrivo di Trump

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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Foto di gruppo al vertice Nato di Ankara. I leader si sistemano su 3 file, come consuetudine. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni prende posto nella fila centrale, poco dopo arrivano i leader che si sistemano in prima fila. Il presidente americano Donald Trump sfila alle spalle del segretario generale Mark Rutte e del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Trump procede senza voltarsi, Meloni si gira verso destra: niente incrocio di sguardi, apparentemente 

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