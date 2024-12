Meloni alla Camera, banchi vuoti Lega per colpa dei treni. Ironia Bonelli: “Italia piena di chiodi…”

(Adnkronos) – Meloni parla alla Camera in vista del Consiglio Ue ma nell’emiciclo di Montecitorio i banchi della Lega sono mezzi vuoti e l’immagine non sfugge all’opposizione. ”Vedo i banchi vuoti della Lega… presidente Meloni, le esprimo la mia solidarietà per le assenze della Lega. Dicono che sono in ritardo per colpa dei treni, oggi l’Italia è piena di chiodi…”, ironizza Angelo Bonelli, deputato di Avs ricordando l’incidente ferroviario dovuto a un chiodo che in passato mandò in tilt i treni. E dalla Lega arriva in chat il richiamo ai suoi: “Tra circa venti minuti ci sarà la replica della premier. Essere tutti in aula”, il messaggio – a quanto apprende l’Adnkronos – arrivato sui telefonini dei deputati leghisti poco dopo le polemiche in Aula sull’assenza dei salviniani. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)