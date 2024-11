Meloni alle prese con nodo canone, Lega vuole taglio ma Forza Italia fa muro

(Adnkronos) –

Continua il muro contro muro tra Lega e Forza Italia sul canone Rai. Oggi, nel silenzio di Giorgia Meloni, si è consumato un nuovo duello a distanza tra alleati. “La proposta del Carroccio non fa parte del programma di governo del centrodestra e quindi non la condividiamo”, taglia corto da Pechino Antonio Tajani. Secca la replica a stretto giro del partito di via Bellerio per bocca della deputata Elena Maccanti, membro della Vigilanza Rai: “Sorprendono le parole di Tajani, anche perché si tratta di confermare una misura approvata, nella manovra dell’anno scorso, anche con i voti di Fi”. In Transatlantico, a Montecitorio, girano due versioni sullo stato dei rapporti all’interno della coalizione. C’è chi sostiene che Giorgia Meloni abbia lasciato fare Matteo Salvini, quando quest’ultimo ha deciso di far presentare ai suoi l’emendamento ad hoc al decreto fiscale sul taglio a 70 euro del canone Rai. Una mossa, quella della premier, per capire l’effetto che fa, ma anche per non creare frizioni ora con l’alleato, su un tema considerato dal Carroccio un cavallo di battaglia elettorale e non solo. C’è chi, invece, ritiene – e secondo i boatos, la maggioranza nel centrodestra la penserebbe così – che Salvini voglia andare fino in fondo su un tema prioritario per lui. Insomma, il suo puntare i piedi sarebbe una sorta di clava da agitare per alzare il prezzo. Da qui la scelta di presentare un emendamento nonostante i dubbi di Fratelli d’Italia e il secco no di Forza Italia.

In casa Lega non vogliono sentire ragioni. “Penso che la Rai più che spendere troppo spende male, il nostro obiettivo è di diminuire le tasse agli italiani e quindi proseguiremo su questa strada”, la posizione espressa dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio e senatore Alessandro Morelli, fedelissimo di Salvini. Ma gli azzurri non ci stanno e mantengono il punto. Per il partito di Silvio Berlusconi, raccontano fonti autorevoli, “è una follia pensare di farsi finanziare dagli italiani il taglio del canone da 90 a 70 euro come è successo l’anno scorso”. Nel 2023, infatti, fanno notare le stesse fonti, i 420 milioni di euro che non sono stati recuperati dalle bollette sono stati prelevati dalla fiscalità generale e “questo non deve ripetersi”. Alessandro Cattaneo, responsabile nazionale dei Dipartimenti di settore di Forza Italia, sottolinea: “La domanda di fondo dovrebbe essere se e come manteniamo un presidio pubblico nel comparto televisivo. La nostra risposta è che questo presidio, al pari di altri Paesi, compreso il Regno Unito con la Bbc, è opportuno mantenerlo e quindi, di pari passo, va conservato un finanziamento congruo che oggi ritengo adeguato con un canone a 90 euro”. Da Fratelli d’Italia viene accolta con freddezza la richiesta leghista di tagliare ulteriormente il canone. “Questo taglio non è una nostra priorità, ora bisogna trovare una sintesi in maggioranza, evitando strappi senza senso”, dice all’Adnkronos il senatore di Fdi Raffaele Speranzon, membro della Vigilanza Rai e vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d’Italia a palazzo Madama. “La proposta della manovra – aggiunge Speranzon, a proposito della legge di bilancio – è arrivata dal governo, immagino che al di là delle dichiarazioni fatte attraverso i media, il Consiglio dei ministri nella sua interezza abbia già definito in modo coeso le linee guida principali che riguardano la manovra. Ora, se c’è qualche aggiustamento da fare lo farà il Parlamento”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)