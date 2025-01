Meloni: “Nostro punto di forza è dialogare con tutti, Musk genio dipinto come un mostro”

(Adnkronos) – “Uno dei punti di forza di questo governo è la capacità di dialogare con tutti. In questi due anni abbiamo rafforzato le nostre tradizionali alleanze, ma abbiamo anche aperto canali di confronto con partner con i quali prima si parlava poco o con cui i rapporti erano meno intensi. E questo è un grande valore aggiunto, che permette all’Italia di diversificare la sua proiezione geopolitica e geoeconomica”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘7’, il settimanale del Corriere della Sera. La premier rivendica di avere al suo fianco “una squadra molto affiatata, di persone capaci che credono in ciò che fanno e delle quali mi fido molto” e, interpellata su Elon Musk, definisce il patron di Tesla come “una grande personalità del nostro tempo, un innovatore straordinario e che ha sempre lo sguardo rivolto al futuro. Trovo naturale poter dialogare con lui. Certo, ci sono cose su cui il nostro punto di vista è più simile, altre che ci vedono più distanti, ma questo non impedisce il confronto. E, mi consenta, fa abbastanza sorridere chi fino a ieri esaltava Musk come un genio e oggi invece lo dipinge come un mostro, solo perché ha scelto il campo ritenuto ‘sbagliato’ della barricata. Io, da sempre, non ragiono così”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)