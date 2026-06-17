Menù light e tavolo riservato, nasce al ristorante ‘Costanza’ il programma del centrosinistra

(Adnkronos) – Menù light e conto alla romana per i leader del centrosinistra che si sono ritrovati a pranzo da ‘Costanza’, storico ristorante nel cuore di Roma a due passi da Campo de’ fiori. “Non è la prima volta che vengono politici qui, di destra, di sinistra, di centro”, spiegano dal locale che ha ospitato il leader del M5s con Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni martedì. ‘Costanza’ si propone come “osteria romana tipica” e può vantare una location suggestiva: le sue sale sono ricavate dai resti del teatro di Pompeo, costruito intorno al 61 a.C. e ‘scenario’ di uno degli episodi più celebri della storia della città eterna: l’assassinio di Giulio Cesare e le di di marzo del 44 a.C.

I leader di M5s, Pd e Avs però, hanno avuto a disposizione una saletta riservata, attigua agli spazi ‘storici’ del ristorante e quindi maggioramente frequentati. Come è stato possibile? “Hanno prenotato loro, non certo dei collaboratori”, ammettono da Costanza senza aggiungere altro per non violare la privacy di chi frequenta il locale. Ma “Giuseppe Conte è un cliente abituale, da un po’ di tempo”, aggiungono. Quello di Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni è stato però un pranzo light. Niente eccessi: pesce e una verdura di contorno. Zero vino. Niente dolce. Per capirsi, il menù di Costanza può dare grande soddisfazione agli amanti del pesce, a partire dalle ostriche e dal sautè di cozze di antipasto. Tra le portate principali, tagliolini con i moscardini e bottarga, fusilloni ai frutti di mare, friutto di calamari, scampi alla griglia, spiedino di mazzancolle alla griglia, calamari alla grigila e pescato del giorno. Nella carta anche diversi piatti di carne, così come i contorni come carciofi alla giudia e verdure di stagione. Chi ha pagato? “Per il conto facciamo a rotazione”, ha rivelato all’AdnKronos l’ex premier, Giuseppe Conte, intervistato dal direttore Davide Desario, ospite di AdnTalks.

Anche se leggero, il pranzo dei leader del centrosinistra potrebbe comunque essere ricordato come un momento chiave nel percorso di costruzione del programma della coalizione in vista delle prossime elezioni: “Al lavoro. Per cambiare l’Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto”, ha scritto Nicola Fratoianni sui social immortalando in un selfie il tavolo dei leader.

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