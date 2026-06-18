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Messi, il comunicato della famiglia su papà Jorge: “Sotto osservazione, rispettate privacy”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “La famiglia Messi comunica che Jorge sta affrontando un problema di salute. Attualmente è sotto osservazione medica, si sta riprendendo e le sue condizioni stanno migliorando positivamente. Alla luce delle versioni, delle voci e delle speculazioni circolate nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere il proprio profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una questione strettamente privata e familiare”. Oggi, giovedì 18 giugno, la famiglia di Leo Messi ha chiarito con un comunicato la situazione di suo padre, Jorge. Il papà della Pulce sta vivendo un momento difficile per alcuni problemi di salute, che hanno reso difficile anche l’avvicinamento del fuoriclasse argentino ai Mondiali. È questo il motivo per cui Messi è scoppiato in lacrime durante la partita d’esordio contro l’Algeria, sigillata con una tripletta. 

Il comunicato continua così: “La famiglia desidera chiarire che solo i familiari più stretti hanno informazioni affidabili sulle condizioni di Jorge. Pertanto, qualsiasi informazione che non provenga dalla famiglia stessa e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata vera. Chiediamo responsabilità e umanità”.  

E ancora: “La salute di una persona e la serenità dei suoi cari non dovrebbero essere oggetto di speculazioni o di un irresponsabile interesse mediatico. Apprezziamo sinceramente le manifestazioni di affetto, rispetto e preoccupazione ricevute e chiediamo che la privacy, la riservatezza e l’intimità di Jorge e di tutta la sua famiglia siano preservate durante questo periodo”.  

La questione è stata spiegata nel dettaglio dall’emittente argentina Radio Mitre: “La questione – ha spiegato il giornalista Eduardo Feinmann – riguarda suo padre, che non gode di buona salute già da un po’. Questa settimana si sono verificate alcune situazioni che hanno leggermente peggiorato le condizioni di Jorge e Messi sta vivendo un conflitto interiore”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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