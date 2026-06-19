Messico-Corea del Sud 1-0, vittoria vale qualificazione ai sedicesimi dei Mondiali 2026

(Adnkronos) – Il Messico batte la Corea del Sud per 1-0 oggi, 19 giugno, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali 2026. I padroni di casa si impongono a Guadalajara e, con 6 punti in classifica, conquistano in anticipo la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo. Decisiva la papera colossale del portiere Kim Seung-gyu. L’estremo difensore in uscita perde il pallone per il disturbo di Lee Gi-hyuk, Romo ringrazia e appoggia in rete per l’1-0 al 50′.
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