Migranti Albania, nave Libra arrivata al porto di Shengjin: 8 a bordo

(Adnkronos) – La nave italiana Libra è arrivata questa mattina nel porto albanese di Shengjin. Lo riferisce il canale albanese Report TV. A bordo della nave della Marina Militare ci sono otto migranti intercettati in acque internazionali a sud di Lampedusa lunedì scorso dalle autorità italiane. In Europa c’è “una trappola”, che si chiama “attivismo giurisdizionale”. Per “non citare solo l’Ungheria”, è “la stessa storia quello che sta succedendo in Italia. E’ la stessa situazione: i governi prendono decisioni, poi una Corte a livello europeo decide negativamente”, ha detto intanto ieri il primo ministro ungherese Viktor Orban, a Budapest al termine del summit dell’Epc, con un evidente riferimento all’accordo tra Italia e Albania sui migranti. In questo modo, ha continuato, “gli sviluppi nazionali seguono non le leggi nazionali, ma le decisioni europee, così l’intero sistema di difesa contro l’immigrazione nazionale collassa. Questa è la prassi che sperimentiamo regolarmente, che paralizza il governo nazionale. I governi nazionali in queste circostanze non possono dare leadership ai loro Paesi, perché in quasi tutti i Paesi la maggioranza delle persone è contraria all’immigrazione illegale”. “E i governi nazionali – aggiungeva – non possono soddisfare le richieste della gente: invece, devono spiegare che non possono agire a causa di leggi internazionali che sono al di sopra di loro. Questo pone un grosso punto di domanda sulla loro capacità di leadership. E chi diavolo voterebbe per un governo che non può guidare un Paese? Gli elettori non possono accettarlo: eleggono i leader perché li servano. Se gli attivisti giudiziari li fermano, questo è contro la democrazia. E’ una questione di sovraregolazione”, che sposta il piano decisionale “dal livello nazionale a quello europeo”, diceva Orban. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)