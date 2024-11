Migranti, nave Libra verso Albania: 8 persone a bordo

(Adnkronos) – A quanto si apprende, la nave Libra è in navigazione verso l’Albania con otto migranti a bordo. L’arrivo del pattugliatore della Marina militare è previsto per la mattinata di domani, giovedì 7 novembre. I migranti sono stati intercettati e soccorsi lunedì scorso in acque internazionali a sud di Lampedusa dalle autorità italiane. I migranti saranno portati prima nell’hotspot di Schengjin, dove saranno definite le procedure di identificazione, e poi quelli che verranno sottoposti al trattenimento, saranno trasferiti nel centro di Gjader per il rimpatrio. Un altro gruppo di migranti a bordo della Libra era stato preso il 4 novembre. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)