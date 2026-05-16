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Migranti, neonata morta per ipotermia dopo sbarco a Lampedusa

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(Adnkronos) – Una neonata è morta per ipotermia subito dopo essere sbarcata a Lampedusa. La piccola, arrivata sull’isola con una motovedetta della Guardia di finanza che ha soccorso 55 persone, è stata immediatamente portata, insieme alla mamma, al Poliambulatorio ma è morta durante il trasporto. I medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. I 55 migranti soccorsi, tra cui 7 donne e 6 minori, provengono dal Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone.  

cronaca

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