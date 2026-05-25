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Milan, rivoluzione in arrivo: Allegri in bilico, fuori Tare e Furlani

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Rivoluzione al Milan dopo il fallimento Champions League. I rossoneri hanno chiuso il campionato al quinto posto, fallendo quindi l’accesso alla principale competizione europea, in cui sono volate invece Roma e Como, e qualificandosi così all’Europa League insieme alla Juventus. Fatale la sconfitta interna per 2-1 contro il Cagliari già salvo. 

Sul banco degli imputati però non ci è finito soltanto Massimiliano Allegri. L’allenatore potrebbe lasciare la panchina del Milan, con l’esonero che sembra ormai scontato, ma il suo addio potrebbe non essere l’unico. Secondo quanto riportato da SkySport infatti, la proprietà rossonera sarebbe intenzionata a una vera e propria rivoluzione anche in dirigenza. 

A lasciare il proprio incarico potrebbe essere il direttore sportivo Igli Tare, arrivato solamente la scorsa estate, e l’amministratore delegato Giorgio Furlani, al centro della contestazione dei tifosi. Con loro lascerebbe anche il responsabile dell’area scouting Geoffrey Moncada. 

Non sembrerebbe essere in bilico invece la posizione di Zlatan Ibrahimovic, a cui sarebbe affidato un ruolo più decisionale. Proprio l’ex attaccante svedese dovrebbe scegliere il nuovo direttore sportivo insieme al consigliere Massimo Calvelli. 

 

sport

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