Milan-Udinese 1-0, Chukwueze stende i bianconeri

(Adnkronos) – Il Milan si lascia alle spalle il ko di Firenze e torna alla vittoria, tra le mura amiche del 'Meazza' superando 1-0 l'Udinese oggi 19 ottobre. I rossoneri, al quarto successo nelle ultime cinque partite in Serie A, partono forte trovando la rete dopo 13′ con Chukwueze ma appena prima della mezz'ora restano in dieci per l'espulsione di Reijnders, il resto del match vede gli ospiti attaccare alla ricerca del pari ma la squadra di Fonseca si difende con le unghie e con i denti portando a casa tre punti che gli permettono di agganciare, almeno per una notte, l'Inter al 2° posto con 14 punti, superando proprio i friulani che restano fermi a quota 13, come Juventus e Lazio, in campo tra poco all'Allianz Stadium. Dominio rossonero in avvio di match. All'8′ Pavlovic lancia bene lo Okafor a sinistra, che entra in area e calcia, Okoye blocca la conclusione dello svizzero. Al 10′ Okafor pesca l'inserimento di Reijnders in area, il pallone basso dell'olandese è intercettato da Bijol che salva i suoi. Al 13′ il gol dei padroni di casa con Chukwueze. Numero di uno scatenato Okafor a sinistra: lo svizzero salta un avversario, si accentra e serve Pulisic, bravo ad attirare la difesa friulana e ad aprire a destra per l'ex Villareal, lasciato libero di colpire con il suo mancino, palla all'angolino alla destra di Okoye e 1-0. Al 18′ primo segnale lanciato dagli ospiti: Ehizibue si accentra e prova il sinistro, facile presa per Maignan. Sul ribaltamento di fronte, Okafor scappa ancora a sinistra e crossa molto bene per Morata. Il colpo di testa dello spagnolo è centrale e bloccato da Okoye. Al 29′ i rossoneri restano in dieci per il rosso diretto a Reijnders per un fallo da ultimo uomo. Lancio dalle retrovie per l'inserimento senza palla di Lovric, la cui corsa si incrocia con quella dell'olandese poco prima dell'area di rigore. Chiffi non ha dubbi ed estrae il rosso, confermato anche dal Var. Al 32′ Zemura sfiora il pari con un sinistro dal limite dell'area che si spegne di poco sul fondo. Rimasto in dieci Fonseca sceglie di non fare sostituzioni e si dispone in campo con un 4-4-1 con Pulisic che si abbassa vicino a Fofana. Al 43′ giallo a Bijol per fallo su Morata. Il pubblico di San Siro, arrabbiato per il rosso a Reijnders, accoglie il cartellino con un'ovazione. Al 45′ Ehizibue attacca bene il secondo palo su un cross dalla trequarti e batte Maignan di testa. Viene però segnalato subito il fuorigioco del giocatore bianconero. Nel recupero Okafor da sinistra pesca bene l'inserimento centrale di Chukwueze. Il nigeriano cerca di calciare di sinistro, ma trova solo una deviazione e un corner. Nella ripresa si parte con un cambio nel Milan, dentro Musah per Okafor. Lo statunitense giocherà in mezzo con Fofana, Pulisic si allarga a sinistra nel 4-4-1. E' l'Udinese a fare la partita e al 10′ si rende pericolosa con Ehizibue. L'esterno attacca ancora bene il secondo palo tra Terracciano e Chukwueze, ma di testa non inquadra la porta. Intorno al quarto d'ora si accende la partita. Prima una mischia in area del Milan, con Kabasele che resta a terra dopo una scivolata di Pavlovic. Sul capovolgimento di fronte Morata entra in area, rientra sul mancino e viene fermato da Iker Bravo, con lo spagnolo che lamenta un intervento irregolare. Al 16′ primi cambi per Runjaic. Dentro Kamara per Ehizibue e Davis al posto di Iker Bravo. Al 19′ Lovric si lamenta per un fallo di mano di Pavlovic, ma Chiffi lascia proseguire: il serbo ha la mano attaccata al corpo. Al 25′ altro doppio cambio tra gli ospiti. Le mezzali Lovric e Zarraga lasciano spazio a Payero ed Ekkelenkamp. Al 27′ grave palla persa da Musah in mezzo al campo, l'Udinese recupera e libera al tiro Ekkelenkamp, la soluzione a giro termina alta di poco. Un minuto dopo c'è Abraham per Morata. Spagnolo salutato dalla standing-ovation di San Siro. Alla mezz'ora rossoneri vicini al raddoppio. Sponda aerea di Abraham per Pulisic, che controlla benissimo il pallone in area e si gira di destro. Okoye compie un miracolo e sulla ribattuta è graziato dall'ex Chelsea e Roma, che manca il colpo col mancino da due passi, inciampa e si fa male anche alla spalla nella caduta. Abraham esce e al suo posto entra Loftus-Cheek. Al 35′ gran botta da fuori are di Bijol e palla di poco fuori. Subito dopo gli ospiti terminano le sostituzioni con Brenner per Karlstrom. Al 38′ Pulisic ispira Loftus-Cheek, che sulla linea di fondo rientra sul destro e prova il tiro da due passi: Okoye in uscita bassa lo ferma. Al 42′ due comodi colpi di testa di Kabasele in area, lasciato libero dalla difesa del Milan. Entrambe le volte il difensore colpisce male il pallone. Al 43′ Fonseca inserisce Tomori per Chukwueze, decidendo quindi di non concedere nemmeno un minuto a Leao. Al 50′ gol annullato all'Udinese. Kabasele segna dopo la respinta di Maignan su Ekkelenkamp, ma Chiffi annulla per il fuorigioco precedente del centrocampista.