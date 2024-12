Milano, abusi sessuali e sevizie su un 16enne disabile: fermati un 14enne e un 44enne

(Adnkronos) – Un 14enne e un 44enne sono stati fermati per aver abusato sessualmente, riprendendo tutto in un filmato, di un 16enne con disabilità intellettiva. La vittima è stata trovata nella notte tra lunedì e martedì da una volante della polizia, mentre vagava per le vie di Milano seminudo, con segni delle violenze subite addosso e in evidente stato di choc. Il ragazzino è riuscito a mostrare il nickname usato sui social del 14enne. Così gli agenti sono riusciti a risalire al condominio, dove si sarebbero consumati gli abusi, sia all’interno di uno scantinato che di un’abitazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)