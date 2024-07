Milano, autista Ncc aggredito a bastonate da tassista a Malpensa

(Adnkronos) – Un conducente Ncc è stato aggredito a bastonate da un tassista all’aeroporto di Milano-Malpensa. A raccontare l’episodio, avvenuto venerdì pomeriggio nei pressi del Terminal 1, è ‘Il Giorno’. All’origine ci sarebbero un “sorpasso azzardato e i gestacci a distanza tra una corsia e l’altra”. “È sceso dalla macchina armato di bastone e mi ha aggredito – ha riferito l’autista Ncc al quotidiano -. Sono riuscito a evitare le prime mazzate: sono un istruttore di arti marziali, so come difendermi. Nel movimento, però, ho perso gli occhiali: appena mi sono chinato per raccoglierli, mi ha colpito alla testa. Mi sono alzato e gli ho detto ‘sei matto’. Poi ho visto il sangue che colava sul collo e sulla camicia”. Quanto al bastone, aggiunge, “l’ha fatto sparire, l’avrà passato ai suoi colleghi. Ne sono arrivati diversi: nessuno mi ha aiutato, alcuni mi hanno detto che mi avrebbero picchiato perché ero un Ncc”. Il tassista aggressore “non rischia conseguenze penali perché il ferito al momento non l’ha denunciato (è necessaria la querela di parte per lesioni con prognosi inferiore a 40 giorni, ndr); tuttavia, la commissione disciplinare potrebbe rifilargli un lungo stop” conclude l’articolo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)