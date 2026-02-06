Milano Cortina 2026, oggi la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi – Diretta

(Adnkronos) – Prendono ufficialmente il via oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Lo stadio di San Siro sarà teatro della cerimonia di apertura dei Giochi che si svolgerà anche nei territori montani di Cortina – lungo Corso Italia e in Piazza Angelo Dibona -, Livigno e Predazzo. Solo a Cortina sfileranno circa mille atleti, di cui circa 40 azzurri, appartenenti alle discipline legate alle gare di Cortina: sci alpino, curling, bob, slittino e skeleton, con l’aggiunta del biathlon (in gara ad Anterselva-Antholz).

Alla cerimonia è attesa una presenza istituzionale di massimo livello. Per l’Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

