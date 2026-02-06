9.9 C
Firenze
venerdì 6 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Cortina, sciatore britannico attacca l’Ice usando… l’urina

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il messaggio arriva forte da Milano Cortina 2026. Mentre oggi, venerdì 6 febbraio, va in scena la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali a San Siro, lo sciatore britannico Gus Kenworthy ha voluto lanciare un attacco politico all’Ice, l’Immigration and Customs Enforcement, rafforzata da Donald Trump, che negli Stati Uniti e non solo sta facendo tanto discutere. 

L’atleta olimpico ha formato le parole, piuttosto eloquenti, “Fuck Ice”, per cui non serve traduzione, sulla neve, usando l’urina. Il tutto è stato condiviso sul profilo Instagram di Kenworthy, che ha allegato l’invito a “chiamare il tuo senatore al numero (202) 224-3121 per parlare contro l’Ice e esercitare pressione su di lui durante i negoziati di finanziamento in corso”. Un modo per invogliare i cittadini americani a ‘lottare’ contro l’Ice. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.9 ° C
10.5 °
8.7 °
78 %
1.3kmh
40 %
Ven
9 °
Sab
13 °
Dom
11 °
Lun
11 °
Mar
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1564)ultimora (1383)sport (76)Eurofocus (62)demografica (43)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati