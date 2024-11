Milano, notte di fuoco al Corvetto dopo morte 19enne inseguito da carabinieri

(Adnkronos) – Notte di scontri e tensioni al Corvetto, quartiere periferico di Milano, al centro delle proteste per la morte di Ramy Elgaml. Un centinaio di giovani facinorosi si sono scontrati con la polizia, lanciando petardi, fumogeni e bottiglie e vandalizzando un autobus della linea 93. Già dal pomeriggio di ieri una settantina di persone si sono riunite nel quartiere periferico, tra via dei Cinquecento e via dei Panigarola, esponendo striscioni in memoria del 19enne egiziano morto la scorsa domenica durante un inseguimento con i carabinieri. Verso le 10 di sera il presidio si è spostato su via Omero, dove sono iniziati i disordini. Un autobus che stava transitando è stato bloccato in mezzo alla strada e, mentre i passeggeri si davano alla fuga, sfasciato e vandalizzato, così come la vicina pensilina. I reparti della celere sono intervenuti per disperdere i giovani con cariche di alleggerimento e lancio di lacrimogeni, venendo bersagliati da petardi e bottiglie. Negli scontri è stato arrestato un ragazzo montenegrino di 23 anni per resistenza a pubblico ufficiale e lancio di oggetti pericolosi. Il tutto si è concluso verso la mezzanotte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)