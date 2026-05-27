Milano, rissa tra 10 persone in stazione Certosa: 23enne accoltellato muore nella notte

(Adnkronos) – Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita la scorsa notte dopo essere stato ferito a coltellate all’interno della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime informazioni, il ferimento sarebbe seguito ad una lite scoppiata tra una decina di persone di nazionalità sudamericana.

L’allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polfer, che hanno trovato il giovane, nato a Milano, con una grossa ferita da arma da taglio ed hanno attivato i soccorsi. I sanitari dell’Areu 118 hanno trasferito il ragazzo in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli, dove è deceduto intorno alle 2 di questa mattina.

Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica del fatto.

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