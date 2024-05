Milano, Siena (Mils): “C’è un legame tra le industrie di Saronno e le ferrovie’

(Adnkronos) – “C’è un legame tra le industrie di Saronno e le ferrovie: nel 1879 la prima tratta ferroviaria è stata la Milano-Saronno. Non esistevano ancora le Ferrovie dello Stato, il senso unitario del sistema. C'erano soltanto delle ferrovie che industriali privati e nel nostro caso belgi, avevano finanziato vedendo Saronno come possibile fonte di insediamenti industriali”. Così Arnaldo Siena, presidente del Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese (Mils), giustifica la presenza del Mils proprio a Saronno. Lo fa all’inaugurazione della mostra “Scrivere nel vento. Cento anni di radio tra società, industria, tecnologia. Che storie!”, promossa dal Mils insieme a Fnm e FerrovieNord – in collaborazione con l’università degli studi di Milano-Bicocca – e organizzata in occasione del Bicocca Music Festival 2024. L’esposizione, aperta al pubblico dal 27 maggio al 28 giugno e ospitata nello Spazio Agorà dell’ateneo milanese, gode del patrocinio del Senato della Repubblica e del patronato di Regione Lombardia. La mostra suggella una collaborazione tra il Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese (Mils), FerrovieNord e Fnm. Una collaborazione che si pone lo scopo di creare “Sarò”, un museo della mobilità di prossima realizzazione a Saronno: “Un progetto che spero si realizzerà quanto prima – auspica il presidente del Mils che rivela – il trasporto è sempre stato il sogno: non tutti sanno che sono stato in FerrovieNord per 35 anni”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)