Milano, vasto incendio in parcheggio roulotte in via Chiesa Rossa

(Adnkronos) – Un vasto incendio è divampato in serata in un parcheggio di roulotte in via Chiesa Rossa a Milano. Sono almeno dieci le roulotte andate in fumo, a quanto riferiscono i vigili del fuoco, impegnati sul posto con otto mezzi e il carro schiuma. L'alta colonna di fumo è visibile anche a distanza. I pompieri stanno cercando di circoscrivere l'area interessata dal rogo, "ma lo scoppio di alcune bombole Gpl presenti all'interno di alcune delle quindici roulotte coinvolte – fanno sapere – rende difficili le operazioni di spegnimento".