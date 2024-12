Milleproroghe, in bozza un tombale per le multe ai no vax

(Adnkronos) – Un ‘tombale’ per le multe ai no vax. È quanto prevede una delle misure inserite nell’ultima bozza del decreto milleproroghe – il testo oggi entrato a Palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri – secondo cui i procedimenti sanzionatori comminati a chi non si è vaccinato contro il virus secondo gli obblighi di legge “sono definitivamente interrotti” mentre le sanzioni già irrogate “sono annullate”. Per quanto riguarda i giudizi pendenti, “sono estinti di diritto a spese compensate”, si legge ancora nel documento. La misura è attualmente al vaglio del ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella versione precedente del testo si prevedeva una proroga di un anno – dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 – della sospensione delle multe. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)