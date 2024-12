Milly Carlucci: “Mariotto torna a Ballando? Sabato 14 dicembre saprete”

(Adnkronos) – Guillermo Mariotto tornerà a Ballando con le Stelle dopo la fuga nell’ultima puntata? “Sabato 14 saprete tutto”, dice Milly Carlucci, interpellata dall’Adnkronos a margine della presentazione del libro di Alberto Matano, Vitamia, questa sera all’Auditorium di Roma. “Sabato 14 – scandisce la conduttrice – si saprà come va a finire” la querelle apertasi con la ‘fuga’ del giudice-stilista prima della fine della puntata di sabato scorso. Il programma infatti tornerà in onda sabato 14, per lasciare posto il 7 dicembre alla diretta su Rai1 della prima della Scala, dove proprio Milly Carlucci insieme a Bruno Vespa curerà i collegamenti in diretta dal foyer. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)