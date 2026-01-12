3.2 C
Firenze
lunedì 12 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milos Raonic si ritira dal tennis: “E’ stato il mio amore e la mia ossessione”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’ex finalista di Wimbledon Milos Raonic ha annunciato il suo ritiro dal tennis. Il 35enne canadese ha vinto otto titoli a livello professionistico nel corso della sua carriera e ha raggiunto una finale Slam nel 2016, quando è stato sconfitto da Andy Murray a Wimbledon. L’ultima apparizione a livello professionistico dell’ex numero tre del mondo risale alle Olimpiadi di Parigi del 2024, dove ha perso contro Dominik Koepfer al primo turno. “È giunto il momento, mi ritiro dal tennis. È un momento che sai che arriverà un giorno, ma in qualche modo non ti senti mai pronto. Questo è il momento in cui posso essere più pronto che mai”, ha detto Raonic in un post su X. “Il tennis è stato il mio amore e la mia ossessione per gran parte della mia vita. Sono stato la persona più fortunata ad aver potuto vivere e realizzare i miei sogni”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
3.2 ° C
5.5 °
3.1 °
48 %
0.6kmh
100 %
Lun
5 °
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (911)ultimora (835)Eurofocus (37)demografica (24)sport (15)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati