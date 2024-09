Mirabilandia: Antonio Casanova presenta ‘Fantasmi’

(Adnkronos) – Tutti i sabati di ottobre, giovedì 31 ottobre e ancora l’1 e il 2 novembre al calare delle tenebre andrà in scena a Mirabilandia – in Piazza Ducati – l’esclusivo Fantasmi, il nuovo show dell’illusionista Antonio Casanova. In occasione dell’Halloween 2024, torna quindi nel Parco divertimenti più grande d’Italia l’appuntamento con la grande magia che ha fatto registrare negli ultimi tre anni un grande successo. Questa volta Casanova traghetterà il pubblico in una vera seduta spiritica, senza trucchi ma in compagnia di tanti fantasmi. Il racconto di una festa di Halloween finita in tragedia e ambientata in un antico albergo, accompagnato dalle note della musica di un vecchio grammofono, farà da sfondo alle atmosfere surreali e spettrali dello show. Il tavolo della seduta spiritica entrerà in scena, i fantasmi saranno invocati e agli spettatori non resterà che credere ai loro occhi. “Per la terza volta abbiamo l’onore di ospitare uno show di Antonio Casanova, commenta Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. La collaborazione con questo grande artista ha dato ad entrambi delle soddisfazioni incredibili. Portare in scena in esclusiva un suo spettacolo, proprio in occasione di Halloween, vuol dire offrire al nostro pubblico un prodotto ancora più entusiasmante, e soprattutto testimonia una reciproca soddisfazione che ci rende orgogliosi. Fantasmi è davvero non perdere! “. “Ho creato Fantasmi per Mirabilandia perché il sogno di avere degli show resident si è avverato dopo tanto girare, dall’Italia agli Usa (Las Vegas) proprio qui, nel respiro della città dove sono nato, dice Antonio Casanova. Ed è per me uno stimolo sempre nuovo poter trovare idee e metterle in scena davanti a migliaia di persone, grazie agli ospiti che riesce ad attrarre questo straordinario parco. Fantasmi non farà paura. Sarà un viaggio meraviglioso nel mondo di quelli che pensiamo siano effetti paranormali. Vedrete gli spiriti, i fantasmi e scopriremo assieme essere creazioni affascinanti della mente. Ma solo se vi farete portare sul palco mano nella mano da me. Diversamente, da soli, vi trovereste ad avere paura”. Biglietti online a partire da €29,90 e per i nuovi abbonati al 2025, Halloween 2024 è in regalo. Per ulteriori informazioni e per scoprire i dettagli di tutte le offerte e promozioni in corso: www.mirabilandia.it —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)