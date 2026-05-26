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Mirabilandia, torna il centro estivo ‘Summer camp’

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Al via dal 15 giugno la seconda edizione di Mirabilandia Summer Camp, il centro estivo per i figli dei dipendenti e collaboratori di Mirabilandia e per i ragazzi del territorio. “Dopo il successo dell’edizione 2025, l’iniziativa – realizzata in collaborazione con l’Associazione Tralenuvole – offrirà anche quest’anno l’opportunità di vivere un’estate fra laboratori scientifici, attività ludico-ricreative e le imperdibili attrazioni di Mirabilandia, il Parco divertimenti più grande d’Italia, e di Mirabeach – si riferisce da Mirabilandia – Nato dall’impegno di Mirabilandia per il sostegno della genitorialità e del benessere familiare dei dipendenti e dei collaboratori, il Summer Camp è aperto anche alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi del territorio che, da quest’anno, potranno usufruire anche di un servizio di accompagnamento con mezzi pubblici”.  

“Per favorire la partecipazione e ‘alleggerire’ i genitori dell’onere del trasporto, infatti, un tutor del Summer Camp accompagnerà i ragazzi, dai 6 anni su, che da Ravenna vorranno raggiungere il centro estivo in autobus sia all’andata che al ritorno (luogo di ritrovo il Campo estivo Tralestelle presso il Planetario e i giardini pubblici di Ravenna) – continua – Ogni bambino dovrà essere munito del proprio biglietto ma potrà godere di un ulteriore momento di socialità con i compagni con la sicurezza del controllo del personale dell’associazione”.  

“Con grande soddisfazione riproponiamo per il secondo anno il Mirabilandia Summer Camp che si è dimostrata una scommessa vincente. Tutti i genitori con bambini in età scolare affrontano il periodo estivo come un momento complesso per la gestione dei figli durante la pausa scolastica. Per questo abbiamo voluto creare uno strumento per aiutare la conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro dei nostri collaboratori ma, fin da subito, ci siamo resi conto che poteva essere un’opportunità anche per il territorio e le tante adesioni della scorsa edizione ci hanno dato ragione. Confidiamo che anche quest’anno si possa offrire a tanti bambini e ragazzi l’opportunità di vivere un’estate unica e spensierata”, spiega Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia e Mirabeach.Il Mirabilandia Summer Camp sarà attivo dal 15 giugno al 28 agosto (ad eccezione del periodo 10-14 agosto), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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