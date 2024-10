Moldova, referendum su adesione Ue: ‘no’ avanti, risultati parziali

(Adnkronos) – Sono avanti i ‘no’ nel conteggio parziale dei voti del referendum non vincolante che si è tenuto oggi in Moldova sull’inclusione nella Costituzione dell’obiettivo dell’adesione all’Unione Europea. Secondo i risultati parziali pubblicati dalla Commissione elettorale, con oltre il 40% delle schede scrutinate, il ‘no’ è al 56% ed il ‘sì’ al 44%. Se il risultato fosse confermato, sarebbe una sorpresa. La tendenza potrebbe però invertirsi visto che restano molti voti da contare nella capitale Chisinau, dove sono più numerosi i pro-Ue. La presidente uscente filoeuropea, Maia Sandu, è in testa al primo turno delle elezioni presidenziali: con oltre il 40% delle schede conteggiate, Sandu ha raccolto il 35% dei consensi. Affronterà al ballottaggio, il 3 novembre, Alexandr Stoianoglo, ex procuratore di 57 anni sostenuto dai socialisti filo-russi, che ha fatto meglio del previsto con quasi il 30%. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)