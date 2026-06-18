18.9 C
Firenze
giovedì 18 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mondiali 2026, Colombia-Uzbekistan 3-1 e Cannavaro k.o. al debutto

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La Colombia batte l’Uzbekistan del ct Cannavaro per 3-1 oggi 18 giugno nel match della prima giornata del Gruppo K dei Mondiali 2026. A Città del Messico, la selezione sudamericana sblocca il risultat al 40′. Luis Diaz, fermato dal palo al 31′, inventa con un suggerimento in profondità per Munoz: delizioso tocco al volo e palla in rete per l’1-0. L’Uzbekistan, al debutto assoluto nella World Cup, sembra alle corde, eppure riesce a pareggiare al 60′ alla prima sortita offensiva. Khamdamov crossa, Shomurodov incrocia la conclusione al volo e il portiere colombiano Vargas combina un disastro. La palla si impenna e diventa un assist per Fayzullaev che deve solo appoggiare in rete: 1-1. 

L’equilibrio resiste appena 5 minuti. Al 65′ la Colombia in pressing ruba palla a centrocampo, si apre una prateria per Luis Diaz che viene servito in profondità: destro rasoterra dosato, Yusupov è incerto e la palla si insacca per il 2-1. L’Uzbekistan non ha la forza per imbastire una vera reazione, la Colombia chiude i conti al 99′, in pieno recupero, con il colpo di testa di Campaz: 3-1. Prima del fischio finale, spazio per il siluro di Karimov: traversa piena. 

Il risultato permette alla Colombia di salire a 3 punti e guidare la classifica del girone davanti a Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, appaiati a 1. L’Uzbekistan è fermo a zero punti. 

﻿ 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.9 ° C
19.4 °
18.4 °
54 %
0.8kmh
0 %
Gio
35 °
Ven
36 °
Sab
37 °
Dom
39 °
Lun
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1325)ultimora (947)Video Adnkronos (386)ImmediaPress (107)sport (85)salute (85)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati